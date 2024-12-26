Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde yarı final maçları oynandı ve finalistler belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda, günün ilk maçında Osmancık Belediyespor’la Mecitözü Doğuşspor karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-23, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de yine 25-23 kazanan Osmancık Belediyespor parkeden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer maçında ise Dinamikspor ile Çorum Voleybol karşılaştı. İlk seti 25-11, ikinci seti ise 25-18’lik skorla Dinamikspor alırken, üçüncü set nefesleri kesti. Çorum Voleybol, seti 26-26 alarak farkı bire indirdi ve yeniden maça ortak olarak final umutlarını dördüncü sete taşıdı. Dördüncü seti 25-16 alan Dinamikspor maçı 3-1 kazanarak finalde Osmancık Belediyespor’un rakibi oldu.

ŞAMPİYON BU AKŞAM BELLİ OLUYOR

Öte yandan, final bu akşam oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda, Osmancık Belediyespor’la Dinamikspor arasında oynanacak şampiyonluk maçı saat 19.307da başlayacak.

Final maçından önce 18.00’de de Mecitözü Doğuşspor’la Çorum Voleybol üçüncülük kupası için karşılaşacak.