2024-2025 Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Liseli Gençler Bowling Grup Birinciliği Ankara’da yapıldı. 3 gün süren organizasyonda Çorum’ temsilcileri fırtına gibi esti ve 3 final bileti aldı.

EROL OLÇOK ANADOLU İMAM HATİP ŞAMPİYON

Erkeklerde Çorum’u Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mehmetçik Anadolu Lisesi temsil etti. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1.oyunda 707, 2.oyunda 659 olmak üzere toplamda 1366 puan toplayarak şampiyon oldu ve Türkiye şampiyonası finallerine birinci olarak katılma hakkı kazandı.

İlk oyunda 581, 2.oyunda ise 619 puan alan Mehmetçik Anadolu Lisesi 1200 puanla ikinciliği elde ederek Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı elde eden diğer takım oldu.

Çorum temsilcilerinin ardından Kahramanmaraş TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi 1169 puanla üçüncü, Şanlıurfa Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak final bileti aldı.

ÖZEJDER’İN KIZLARI DA FİNALDE

Kızlarda Çorum’u temsil eden Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, 1.oyunda 576, 2.oyunda ise 456 olmak üzere toplamda 1032 puan toplayarak 1045 puanlı Kahramanmaraş TOKi Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi’nin ardından ikinci olarak Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Kahramanmaraş ve Çorum temsilcilerinin ardından Ankara Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi ile Adıyaman Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ilk 4’ün içerisinde yer alarak finallere katılmaya hak kazandılar.

FİNALLER SAMSUN’DA

Türkiye şampiyonası finalleri 3-6 Şubat tarihlerinde Samsun’da yapılacak. Çorum temsilcilerinin şampiyonada derece yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.