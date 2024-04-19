Çorum’un badminton sporundaki lokomotifi Osmancık, bir ulusal başarıya daha imza attı. Sporcularının tamamı Barış Boyar Badminton Akademi’sine mensup olan Atatürk Ortaokulu, Türkiye ikinciliğini kazandı.

Okul Sporları Yıldız Erkekler Türkiye Badminton Şampiyonası Kırklareli’nde yapıldı. Çorum’u temsil eden Osmancık Atatürk Ortaokulu, Utku Özdemir, Kutay Gökgöz, Engin Makineci, Haşim Kağan Töremiş ve Yakup Şerbetçi’den oluşan kadrosuyla tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Muş şampiyonu Prof. Dr. Vahid Özmen Ortaokulu ile karşılaşan Çorum şampiyonu, çekişmeli geçen müsabakayı 3-2 kaybetti. Bu sonucun ardından şampiyonluk kupası Muş’a giderken, Osmancık Atatürk Ortaokulu ikinciliği elde etti. Ankara Mamak İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Zonguldak Şükrü Yavuz Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Barış Boyar Badminton Akademi Sahibi ve milli takım antrenörü Barış Boyar, desteklerinden dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Müdürü Adem Şahin, müdür yardımcısı Hakan Kocamanoğlu ve beden eğitimi öğretmeni Ömer Faruk Tonbul’a teşekkür etti.