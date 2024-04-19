31 Mart’ta yapılan seçimde yeniden Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Halil İbrahim Aşgın, Oğuzhan Yalçın ve beraberindeki yöneticileri makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, göreve yeniden seçilmesinden dolayı Belediye Başkan’ı Aşgın’ı tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu. Yalçın, kulübe vermiş olduğu desteklerinden dolayı Aşgın’a teşekkür plaketi de verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, Ahlatcı Çorum FK’nın çok başarılı sonuçlar aldığını ve Süper Lig’e yükselmeyi hak ettiğini belirterek, Oğuzhan Yalçın nezdinde kırmızı-siyahlılara başarı dileklerinde bulundu.