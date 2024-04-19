Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valililiği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Şampiyonası dün Çorum'da start aldı.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, dün Çatak Tabiat Parkı'nda, bugün Mislerovacığı Köyü'nde 21 Nisan Pazar günü ise şehir merkezinde gerçekleşecek.

Türkiye genelinden 104 kulüpten 1.250 sporcunun katılacağı ve 3 gün sürecek yarışların ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gazetecilere, sporcuları en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Çorum'u sporun merkezi haline getirmek amacıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi olarak kendimize, 'Spor şehri Çorum, sporcu dostu Çorum' şeklinde bir vizyon belirledik. Bu anlamda birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu da şampiyonaya 16 yaş üzeri kategorilerden 1250 sporcunun katıldığını bildirdi.

Çorum'un oryantiring sporu için uygun bir kent olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "Hem coğrafi hem iklim olarak çok uygun. Burada yarışacak çocuklarımız aldıkları derecelerle milli takıma seçilecek ve devamında da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecekler. İnşallah uluslararası arenada da başarı bekliyoruz gençlerimizden, çocuklarımızdan." diye konuştu.

Yarın Mislerovacığı köyünde devam edecek organizasyon, 21 Nisan Pazar günü kent merkezindeki etabın ardından sona erecek.

Editör: Haber Merkezi