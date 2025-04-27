Çorumlu futbolcu Osman Bodur’un takımı Büyükçekmece Kepecikspor, Bölgesel Alatör Lig’e (BAL) düştü.

3.Lig 4.Grup’ta mücadele eden Tepecikspor, son haftaya 21 puanla düşme hattında girerken, Kahramanmaraş İstiklalspor’a konuk oldu. Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta oynanan maçta Osman Bodur sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemezken, maçı 2-0 kazanan Kahramanmaraş İstiklalspor play-off bileti aldı. 21 puanda kalan İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor, 7 Eylül Turgutluspor ve Denizlispor’la birlikte BAL’a düştü.

33 yaşındaki denelimli stoper Osman Bodur, ara transfer döneminde geçtiği Büyükçekmece Tepecikspor’la 13 maça çıkarken, 1 gol attı.