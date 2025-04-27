Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar, son maçta fileleri sarsarak takımını Play-Off’a taşımayı başardı.

Uşakspor, Somaspor ve Batman Petrolspor’da şampiyonluk yaşadıktan sonra bu sezon başında 3.Lig 4.Grup takımlarından Kırıkkale FK’ya transfer olan Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar, diğer takımlarda olduğu gibi Kırıkkale FK’da da fark yaratmayı başardı. Son haftaya Play-Off potasında giren Kırıkkale temsilcisi son hafta maçında sahasında Erciyes 38 FK’yı konuk etti. Maça ilk 11’de başlayan Nurettin Çağlar 37.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Osman Arslantaş ile farkı 2’e çıkaran Kırıkkale FK maçı da 2-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 54 puana yükselen Nurettin Çağlar’lı Kırıkkale FK normal sezonu altıncı sırada bitirerek Play-Off oynamaya hak kazandı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar bu sezon takımı ile 30 maça çıkarken, 7 de gol atarak takımının başarısında büyük rol oynadı.