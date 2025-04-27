U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları Amasya’nın Merzifon ilçesinde yapıldı. Samsun Türk Telekomspor, Trabzon Söğütlüspor ile B grubunda yer alan Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor ilk maçında Samsun Türk Telekomspor ile 0-0 berabere kalmıştı. İkinci maçında Trabzon temsilcisini 1-0’la geçen Mimar Sinanspor, Samsun’un da Trabzon’u yenmesinin ardından Samsun Türk Telekomspor gruptan çıkabilmek adına penaltı atışları yaptı. Penaltı atışlarını 4-3 kazanan Mimar Sinanspor grubunu lider tamamlayarak A grubunun birincisi Sivasgücü Belediyespor bugün final maçına çıktı. Merzifon İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 10.dakikasında Yusuf Can ile 1-0 öne geçen Mimar Sinanspor, 60.dakikada Yiğit’in golü ile skoru 2-0’a getirdi. Son 10 dakika 2-0 önde giren Çorum temsilcisi 85ve 88.dakikalarda yediği üst üste gollerle skor bir anda 2-2’e geldi. Maçın uzatma dakikalarına galibiyet golü için ataklarını sıklaştıran Yeşil-Siyahlılar 90+6.dakikada Ozan’ın kaydettiği golle 3-2 öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 Mimar Sinanspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 1.kademe müsabakalarını şampiyon tamamlayarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.