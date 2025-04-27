Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Cimnastik İl Birinciliği sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapılan il birinciliğine toplam 124 öğrenci katılım sağladı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen gösteriler sonunda A minik kızlar kategorisinde takımlar sıralamasında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinci olurken, Bahçelievler İlkokulu ikinci, Özel Çorum Bilgi Koleji üçüncü, Albayrak İlkokulu dördüncülüğü elde etti.

Küçük kızlarda Özel TED Koleji birinci, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ise ikinci olurken, B Minik kızlarda Bahçelievler İlkokulu birinci, Bekir Aksoy İlkokulu ikinci, Yavuz Sultan Selim İlkokulu üçüncü, İsmail Kakaç İlkokulu dördüncü olarak tamamladı. Yıldız kızlarda ise takımlar sıralamasında Özel Elit Koleji birincilik kürsüsüne çıkan okul oldu. İl Birinciliği’nin son gününde yapılan gençler kategorisinde ise takımlar sıralamasında Çorum Spor Lisesi birinci, Eti Anadolu Lisesi ikinci olmayı başardı.

Ferdi yapılan gösteriler sonunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ise şu şekilde;

A minik kızlar: 1.Doğa Ürün ( Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 2.İnci Aksoy (Albayrak İlkokulu), 3.Ülkü Asya Çil (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 4.İrem Sinem Aksoy (Albayrak İlkokulu).

B minik kızlar: 1.Elya Öz (Bahçelievler İlkokulu), 2.Deniz Sivrikaya (Bahçelievler İlkokulu), 3.Beyza Uzun (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 4.Elisa Deniz Erdoğdu (İsmail Kakaç İlkokulu).

B minik erkekler: 1.Emir Aygün (Mevlana İlkokulu), 2.Göktuğ Kaan Coşar (Bekir Aksoy İlkokulu), 3.Mustafa Çınar Tonga (Yavuz Sultan Selim İlkokulu), 4.Bartu Kanan (Bahçelievler İlkokulu).

Küçük kızlar: 1.Zülal Coşkun (Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu), 2.Zümra Asel Türk ( Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Esra Kahraman (23 Nisan Ortaokulu), 4.Ada Lina Bilik (Özel Elit Koleji).

Küçük erkekler: 1.Rüzgar Özkeskin (Özel Elit Koleji), 2.Yusuf Mert Berber (Şehit Murat Alıcı Ortaokulu).

Yıldız kızlar: 1.Ahsen İnci Ülker (Özel Elit Koleji), 2.Nilüfer Yıldırım (Özel Elit Koleji), 3.Berra Keçeli (Özel Bilgi Koleji), 4.Duru Özçiftçi (Özel Elit Koleji).

Genç kızlar: 1.Şerife Özhan (Spor Lisesi), 2.Ezgi Feryal (Spor Lisesi), 3.Gökçe Görkem (Spor Lisesi), 4.Ekin Eryılmazer (Eti Anadolu Lisesi).

Gösterilerin ardından kategorilerinde dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.