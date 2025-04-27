Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E Grubu son hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Ordu temsilcisi Gerede Hedefspor ile karşı karşıya geldi. Bolu 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyespor maçı 43-119 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 14 yapan Çorum Belediyespor normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Play-Off maçı oynamaya hak kazandı.

PLAY-OFF’TA RAKİP GİRESUN

E grubunu dördüncü sırada tamamlayan Çorum Belediyespor’un Play-Off’ta ki rakibi de F grubu birincisi Giresun Kerasuspor oldu.

Çorum Belediyespor ile Giresun Kerasuspor arasında oynanacak olan Play-Off tur ilk maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 7 Mayıs Çarşamba günü Giresun 19 Eylül Spor Salonu’nda saat 18.30’da oynanacak.