Dere, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanına, TSO Yönetimi’ne ve Meclisi’ne ilçe için büyük önem arz eden OSB Yönetimi konusunda göstermiş oldukları vefakâr tavır sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun üretim, ihracat ve istihdamı merkeze alan güçlü bir kalkınma iradesini yansıttığını ifade eden Dere, Sungurlu OSB’nin bu hedeflerin yereldeki en somut ve stratejik karşılıklarından biri olduğunu söyledi.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının, OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden, kişisel beklentileri bir kenara bırakarak Sungurlu’nun menfaatlerini önceleyen bir iradeyle ayrılmasının, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve yönetim yapılanması tamamlanamadığı için tıkanan sürecin çözümüne zemin hazırladığını dile getirdi.

Bu gelişme doğrultusunda, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen OSB Yönetim Kurulu’nda görev alma sorumluluğunun kendisine tevdi edildiğini belirten Başkan Dere, bu görevi bir makam olarak değil, Sungurlu’nun önünü açacak bir sorumluluk bilinciyle kabul ettiğini ifade etti.

Sungurlu’nun ve Organize Sanayi Bölgesi’nin vakit kaybına tahammülü olmadığını kaydeden Dere, atılan bu adımın yalnızca bir görev değişikliği değil, aynı zamanda tıkanan sürecin aşılması, yönetim krizinin sona erdirilmesi ve Sungurlu’nun sanayi hamlesinin yeniden hız kazanması açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Başkan Dere, sürecin çözüme kavuşturulmasında emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere tüm bürokratlara ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte OSB’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ilçeye yeni istihdam alanları kazandırılması için Vali, Kaymakam, İl Genel Meclisi üyeleri ve tüm paydaşlarla uyum içinde çalışacaklarını belirten Dere, kişisel ve siyasi hesapların değil, ortak aklın ve Sungurlu’nun menfaatlerinin esas alınacağı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR