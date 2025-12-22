Sungurlu Belediyesi tarafından Jandarma Karakolu, Uzar, Yeşilevler ve Kardelen Siteleri mevkiinde devam eden sıcak asfalt döküm çalışmaları sürüyor. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Gece saatlerinde sahaya inen Belediye Başkanı Muhsin Dere, yoğun mesai harcayan belediye personeline emekleri için teşekkür etti. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Dere, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere, mevcut çalışmaların tamamlanmasının ardından Akçay’da planlanan bir bölümde daha sıcak asfalt serimi yapılacağını belirtti. Mevsim şartları nedeniyle sıcak asfalt çalışmalarına kısa bir ara verileceğini kaydeden Dere, kış döneminde hazırlıkların tamamlanacağını, mevsimin yeniden elverişli hale gelmesiyle birlikte Sungurlu’nun tüm yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. (

Muhabir: Haber Merkezi