30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda gruplarda bugün oynanacak 3 maç ile son hafta heyecanı start alacak.

16 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda beşinci ve son hafta heyecanı başlıyor.

Bugün Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan Kırmızı Grup maçlarında saat 18.00’de Bi Kitabevi ile ÇRM İlk Adım Gıda, saat 19.30’da Kokoreçci Uğur ile Ata-Ser Yapı, saat 21.00’de ise CNR Elektrik ile Asal Mühendislik takımları kozlarını paylaşacak.

Heyecan hafta sonu Siyah ve Beyaz Grup’ta oynanacak son hafta maçları ile devam edecek.