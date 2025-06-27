Arca Çorum FK, 2024-2025 Sezonu öncesinde Alanya 1221 Futbol Kulübü’nden transfer edip 30 Haziran 2029’a kadar olmak üzere sözleşme imzalattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Berkay Arı’yı da 3.Lig’in yeni takımlarından 12 Bingölspor’a kiraladı.

Geçen sezon Arca Çorum FK’ya imza attıktan sonra 3.Lig ekibi 52 Orduspor FK’ya kiralık gönderilen Berkay Arı, Ordu ekibiyle tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıktı ve 1.404 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atan genç stoper 1 sarı kart gördü.

Sezon bitiminde Arca Çorum FK’ya dönen ve kırmızı-siyahlı takımın 30 Haziran’da başlayacak olan Bolu kampına katılacağı açıklanan Berkay Arı, yeni sezonda 3.Lig 1.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan 12 Bingölspor’a sezon sonuna kadar kiralandı. Berkay, yeni takımı ile sözleşme imzaladı.

Arca Çorum FK, hafta başında da 3.Lig ekibi Orduspor 1967’den 27 yaşındaki golcü futbolcu Osman Şahin’i transfer edip aynı gün 12 Bingölspor’a kiralamıştı.