Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Bugün Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan çeyrek final maçlarında saat 19.00’da Kokoreçci Uğur ile CNR Elektrik, saat 20.30’da ise Es Bilişim ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maçlarda ise saat 19.00’da Kurt Elektrik ile Bolat Harita, saat 20.30’da ise Çorum Sürücü Kursu ile Bi Kitabevi takımları kozlarını paylaşacak.

Kazanan takımlar 9 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde karşı karşıya gelecekler.