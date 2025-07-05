Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü mezunu olan Aksoy, antrenörlük kariyerine 2019 yılında Maltepespor’da başladı. Maltepespor’un altyapısında 4 yıl çalıştıktan sonra A takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Rıdvan Aksoy A takım ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etti.

Maltepespor’da gösterdiği performans ile İstanbul’un köklü kulüplerinden Girnespor’a transfer olan Aksoy, burada ilk senesinde şampiyonluk yaşayarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha sonra Net Global Sivasspor’da maç ve performans analistliği görevini üstelenen Çorumlu genç teknik adam, bu sezon için şampiyonluk yaşadığı Girnespor’a yeniden döndü.