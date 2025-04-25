Çorum Spor Gazetecileri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 yaş üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda geri sayıma geçildi. 30 yaşını geçmiş futbol tutkunu vatandaşların dört gözle beklediği turnuvanın başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular, 15 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

Turnuvada bu yıl 1995 ve daha önce doğanlar oynayabilecek. Her takım kadrosunda 2024-2025 sezonu için lisansı vize edilmiş bir (1) aktif sporcu bulundurabilecek.

Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda ceza alan futbolcular cezaları doğrultusunda turnuvada mücadele edemeyecek. (Cezalı futbolcular Whatsapp grubundan paylaşılacak). Takım listeleri en fazla 22 sporcudan oluşacak ve son başvuru tarihinden sonra kesinlikle ekleme yapılmayacak.

Başvurular, Çorum Haber Gazetesi’nden Hüseyin Aşkın (0536 879 93 03), Rıfat Kara (0545 255 54 22) ve Hakimiyet Gazetesi’nden Halil Öztürk’e (0536 360 73 44) yapılacaktır.