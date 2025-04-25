Boks Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar-Gençler ve U22 Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi. Çorum’a da bir madalya geldi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve 70 ilden 738 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, antrenör Battal Güler nezaretinde, yıldızlar 75 kiloda ringe çıkan Çorumlu sporcu Elanur Akça, şampiyonluk yansını kaybettikten sonra çıktığı madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncü oldu. Akça, Çorum’a bronz madalya kazandırdı.