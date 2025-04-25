Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Çorum İdman Ocağı Kulübü Başkanı Mustafa Arslan, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, amatör sporun Çorum’daki gelişimi ve İskilip ilçesinde yapılabilecek spor yatırımları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Arıcı, Başkan İsmail Çizikci’yi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenleyecekleri 19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası’na İskilip ilçesi olarak katılmaları yönünde davetlerini de iletti.