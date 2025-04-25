Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve bir firma iş birliğiyle hayata geçirilen Kuzeyin Dijital Yıldızları Programı, kadınların dijital iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen örnek bir eğitim modeli olarak uygulanıyor.

Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden üniversite son sınıf öğrencisi ve mezun 50 kadın, "İş ve Veri Analisti" olarak yetiştiriliyor. Katılımcılar, IIBA (International Institute of Business Analysis) standartlarına uygun şekilde Uluslararası İş Metodolojisi, Veri Analizi, Verinin Görselleştirilmesi ve bu alandaki güncel teknolojik araçların kullanımı gibi konularda kapsamlı bir eğitimden geçiyor; Müşteri İlişkileri Yönetimi, Mentilik, Algoritma Eğitimleri gibi kavramsal ve gelişimsel eğitimlerin yanı sıra veri görselleştirme alanında kullanılan Power BI, SQL gibi teknik donanımlarını geliştirebilecekleri eğitimlerle de destekleniyor.

Oryantasyon programıyla 9 Nisan’da başlayan eğitim süreci, Haziran sonunda tamamlanacak. Eğitimler hem çevrim içi hem de yüz yüze formatlarda sürdürülüyor. Programın önemli adımlarından biri olan Samsun’daki Vizyon Atölyesi, 18 Nisan’da gerçekleşti. Atölye çalışmasında Liderlik, Öz Bilinç, Öz Denetim ve Vizyon Oluşturma başlıklarında katılımcıların bilgi ve becerileri geliştirildi.

İş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşma, birebir mentörlük ve işletmelerle proje geliştirme fırsatlarıyla zenginleştirilen program, dijital alanda kariyer hedefleyen kadınlar için önemli bir adım oluyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayıp mezun olan katılımcılar, bilişimden sağlığa, eğitimden imalat sanayine kadar birçok sektörde nitelikli istihdam için hazır hale gelecek.

Kuzeyin Dijital Yıldızları, sadece kadınların bireysel kariyer gelişimini değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya kadın eliyle yön verme hedefini de güçlendiriyor.

Editör: İHA AJANS