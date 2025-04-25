Çorum'un Kutluca Köyü'nde, muhtar Sinan Bekar’ın katkılarıyla yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vakit namazının ardından kuraklıktan etkilenmemesi ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Yağmur duasına; AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve köy halkı katıldı. Yağmur ve şükür duası programı köy dışında yaşayan vatandaşlarında köye gelmesi ile birlikte yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yağmur duası ve şükür ibadetiyle birlik ve beraberliklerini pekiştiren köy halkı köyün tarımsal yaşamının artması, hayır ve bereket getirmesi için dualar etti.

Köy Camii'nde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Kutlucalılar, rahmet ve bereketin artması için dua etmek ve şükretmek amacıyla köy Camii'nde kıldıkları öğle namazından sonra yağmur duası yaptı.

Yağışların önemine vurgu yapan Köy Muhtarı Sinan Bekar, bereketli ve verimli bir hasat sezonu için bu programı düzenlediklerini söyledi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, anlamlı organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yağmur ve şükür duası gibi geleneksel etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirdiğini dile getiren Alagöz, yağmur dualarının tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Alagöz, bu tür organizasyonlar, özellikle tarımla geçinen topluluklarda bereketin ve dayanışmanın sembolü olarak kabul edildiğini ifade etti.

Yapılan duaların ardından köy halkı yemek yapılan kazanların başına gelerek, yemeklerini alıp, evlerine döndüler.

Editör: Haber Merkezi