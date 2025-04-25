Çorum’da 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri, tarihi alanları gezdi.

Eti Anadolu Lisesi, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile yapılan etkinlikler kapsamında Çorum Müzesi, Alaca Höyük Ören Yeri ve Müzesi ile Boğazköy Müzesi ve Hattuşa örenyeri gezildi.

Müze ve örenyerlerini gezen öğrenciler kendi okullarındaki arkadaşlarına hazırladıkları sunumu ve izlenimlerini aktardı. Müze uzmanları eşliğinde yapılan etkinliklere öğrenciler büyük ilgi gösterirken, etkinlik sonunda öğrencilere Çorum’un tanıtım broşürleri verildi.

Ayrıca 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Müze Müdürlüğü Eğitim Atölyesinde Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile Hitit Çivi Yazısı ile Tablet çalışması yapıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ