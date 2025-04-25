2025 yılında ilimizden hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara yönelik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Hac Hazırlık Kursları" tamamlandı.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sunumlar eşliğinde hacı adaylarımız bilgilendirildi.

Programın birinci oturumuna katılan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hac ibadetini yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında hacı adaylarına bilgi verirken orada gerekli olan en önemli şeyin sabır olduğunu belirterek salimen gidip salimen dönmeleri temennisinde bulundu.

Daha sonra verilen arada Müftülük hac ve umre bürosu tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Ardından İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç, hac yolculuğu öncesi maddi-manevi hazırlık konusunda sunumlarını yaparak hacı adaylarıyla tecrübelerini paylaştı. Akabinde İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, kadınlara özgü konular sunumuyla kadın hacı adaylarını bilgilendirdi.

İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Kabe maketinin yanında hacı adaylarına uygulamalı olarak hac ve umre ibadetinin yapılışını gösterirken tecrübelerini de paylaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli doktor tarafından hacı adaylarına temel sağlık bilgileri konusunda bilgi verilirkeh, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal da Mekke ve Medine'de bulunan ziyaret yerleri hakkında görseller eşliğinde hacı adaylarına bilgi vererek kursu tamamlamış oldu.

Editör: SELDA FINDIK