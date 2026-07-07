Çorum eğitim camiasının sevilen isimlerinden Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öncül ile Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Öncül'ün babası Kadir Öncül hayatını kaybetti.

Salim Akaydın Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zehra Öncül’ün ise kayınpederi olan Kadir Öncül’ün cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte ilimiz Ortaköy ilçesinin Karahacip köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi