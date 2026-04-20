Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, okullarda güvenliğin sağlanması için gerekenin yapılması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen’in Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından düzenlediği gıyabi cenaze namazı etkinliğinin ardından kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, eğitim camiasının derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Eğitimin ve öğretmenliğin toplumdaki yerine dikkat çekerek öğretmenliğin peygamberlik mesleği olduğunu söyleyen Okumuş, “Bizler, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen Hz. Ali’nin idrakini rehber edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Eğitimin ve öğretmenin değerini her fırsatta hatırlatan Diyanet yetkililerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Okullarda güvenliğin hayati bir mesele haline geldiğini ifade eden Okumuş, dijital dünyaya yönelik düzenlemelerin de gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gündemdeki 15 yaş sosyal medya kısıtlamasına destek verdiklerini dile getiren Okumuş, bu adımın bir an önce uygulanmasını beklediklerini söyledi.

Güvenlik konusundaki tutarsızlıklara da değinen Okumuş, “Okullarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Şer odaklarının kirli oyunlarına karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. Daha önce okullarda güvenlik önlemlerine karşı çıkanların bugün ‘Neden güvenlik yok?’ diye sormaları büyük bir çelişkidir. Eğitim çalışanlarının hedef haline gelmesi kabul edilemez. Okul güvenliği, kamu güvenliğinin temel unsuru olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışanlarına yönelik saygının önemine vurgu yapan Fatih Okumuş, “Öğreticisine saygı duymayan bir toplumun, öğrendikleriyle iyiye ve güzele yol alması imkânsızdır” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK