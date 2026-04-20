Çorum Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki iki adet arsasını toplam 209 milyon 975 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Belediye; cadde üzerindeki 4915 Ada 4 Nolu parselde bulunan 1310 metrekare, 4915 Ada 5 Nolu parselde bulunan 1689 metrekare büyüklüğündeki iki adet arsayı kapalı teklif artırma usulü ile satacak. 4915 Ada 4 Nolu parselde bulunan arazi 91 milyon 740 bin TL, 4915 Ada 5 Nolu parselde bulunan arazi ise 118 milyon 235 bin TL muhammen bedelle satışa çıkartıldı.

Arsaların satış ihalesi bugün (20 Nisan 2026 Pazartesi günü) saat 14.00 ila 14.30’da Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak.

