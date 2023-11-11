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İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi. Son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğretmenler ve okul idarecileri çocukların yorucu ve bir o kadar da güzel bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şimdi tatil zamanı. Bir haftalık süreçte dinlenmelerini istiyorum." Dediler.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.