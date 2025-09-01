Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Uyum Haftası’nın başlaması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, sınıfların rengârenk süslendiği, kitapların hazırlandığı ve okul sıralarının balonlarla donatıldığı belirtildi.

“Okulumda İlk Günüm” temasıyla gerçekleşecek Uyum Haftası’nda, öğrencilerin hem arkadaşlarıyla tanışacakları hem de okul ortamına güvenle alışacakları ifade edildi.

Açıklamada, “Eğitim yolculuğunun ilk basamağını atacak olan minik öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi