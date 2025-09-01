İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Uyum Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda öğrencilere ve velilere seslendi. Yaz tatilinin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Çağlar, özellikle okula ilk adımlarını atan öğrenciler için bu haftanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çağlar, çocukların öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okula güvenle uyum sağlamalarının hedeflendiğini belirterek, “Her bir öğrencimizin okullarında kendilerini evlerindeki gibi hissetmeleri bizler için önceliklidir. Tüm tedbirler alınmış, hazırlıklarımız tamamlanmıştır” dedi.

Velilere de seslenen İl Millî Eğitim Müdürü, çocukların yeni arkadaşlıklar kurması, öğretmenlerine güvenmesi ve öğrenmeye istekli olmaları noktasında aile desteğinin önemine dikkat çekti. Çağlar, “Sizlerle iş birliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitimin kutsal bir yolculuk olduğuna değinen Çağlar, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte omuz omuza vererek çok daha anlamlı başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diyerek, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve millete hayırlı olmasını diledi.

