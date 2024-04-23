23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, 100. yıl parkında gerçekleşen çelenk sunma programıyla başladı. İlçe milli eğitim müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına konmasını saygı duruşu ve istiklal marşının okunması takip etti.

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Çelenk sunma programının ardından ilkokul öğrencileri makam ziyaretleri ile makam koltuğunu temsili olarak devraldılar. Makam ziyaretleri kapsamında öğrenciler Oğuzlar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

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Oğuzlar İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programı ise renkli görüntülere sahne oldu. 
Anasınıfı minik öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, farklı sınıflardan öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler ilgiyle izlendi. 

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Editör: Haber Merkezi