Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeloloji Bölümü’nün “Geçmişin İzinde Arkeoloji Günleri” etkinliği kapsamında, ressam Alev Burhanoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenen “Arkeoloji ve Sanat Sergisi” AHL Park AVM’de açıldı.
Serginin açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekeriya Işık, Prof.Dr. Aygül Süel, Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş, Doc.Dr. Muteber Burunsuz, akademisyenler Şapinuva Kazı Başkanı Önder İpek, Eric Luc Jean, Semih Gerçek, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Editör: Haber Merkezi