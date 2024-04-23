Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda proje kurucusu olan Eylem Kandemir, bu projenin okula ve öğrencilerine yeni bir vizyon, eğitime yeni bir bakış açısı katacağını düşündüklerini söyledi.

“Okulumuz da tıpkı evimiz gibi” diyen Kandemir, evlerde nasıl rahat yaşam alanları varsa bunların okullara da uyarlanabileceğini kaydederek, söz konusu projelerle bunları hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan ortaklı “okulumda yaşıyorum” eTwinning projesinin 8 ortaktan oluştuğunu belirten Kandemir, Azerbaycan’dan Tarana Muradova ile birlikte üstlendikleri projenin diğer ortaklarının Çorum Bilge Kağan Anadolu Lisesi’nden Latif Lafcı ve Bircan Emektar, Azerbaycan Baki İ. Hacıyev adına Tereqqi Texniki Humanitar Lisesi’nden Gültekin Agaverdiyeva, Ankara Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Gamze Alkış, Çorum Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Çiğdem Öztürk, , Diyarbakır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nden Zeynep Keskin’den oluştuğunu bildirdi.

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