Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, makamında çocukları ağırladı. Ziyarette Vali Dağlı, öğrencilerle sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamasının ardından, koltuğunu temsili olarak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Nefin Ölçüm’e devretti.

KÜÇÜK VALİDEN TALİMAT YAĞMURU

Valilik koltuğuna temsili olarak oturan Ölçüm, ilk olarak Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı telefonla arayarak, okul önlerinde öğrenci servislerinin denetlenmesi talimatını verdi.

“ÇORUM FK MAÇLARINI ÇOCUKLAR DA İZLEYEBİLSİN”

23 Nisan Valisi Ölçüm, Çorum FK maçlarının statta çocuklar tarafından izlenmesi gerektiğini belirterek, bunun için tribünlerdeki kötü tezahüratların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı telefonla arayan Ölçüm, Çorum FK maçlarında argo kelimeler kullanılmaması talimatını verirken, elde ettiği başarılar nedeniyle de Yalçın’ı kutladı.

Ziyarette 23 Nisan Valisi Ayşe Nefin Ölçüm’e İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Okul Müdürü Mustafa Fuçular, öğretmen Selman İren ve öğrenci İsmail Ege Erten eşlik etti.