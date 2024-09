Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, telefonla bağlandığı bir spor programında önemli açıklamalarda bulundu. Birliktelik vurgusu yapan Başkan Yalçın, bu sezonun genel değerlendirmesinde bulunurken, hedefler, beklentileri, Kocaelispor maçı ve taraftarlarla ilgili önemli mesajlar verdi.

Pazar günkü Kocaelispor’la zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını ifade eden Yalçın, taraftarlara seslenirken, “ Kocaelispor’la bizim taraftarlarımızın şehir olarak bir dostlukları var. Birbirlerini çok iyi ağırlıyorlar.

BAŞKASININ ÜZÜNTÜSÜNE SEVİNEMEYİZ

Biliyorsunuz, geçen sezon Kocaelispor’la kritik bir maça çıktık içeride ve galip gelip play-off yarı finaline kalmıştık, onlar da elenmişti. İşin daha ilginç tarafı, Şanlıurfaspor’la oynadığımızda da Urfaspor küme düşme adayıydı, biz de yukarıya oynuyorduk. Bizim taraftarlarımız Şanlıurfaspor’a ‘kümeye’ diye bağırmışlardı. Ben o zaman da söylemiştim, bir başkasının üzüntüsüne sevinen bir yapım yok benim. Bir başkası üzülürken, bizim sevinmemiz yakışmaz.

ÖRNEK OLMALIYIZ

Biz Çorumspor taraftarıyız, Çorumspor’u destekleyeceğiz. Karşımızdaki takımların hangi konumda oldukları bizi ilgilendirmemesi lazım. İnsan her zaman ayakta kalamayabiliyor, bazen düşüyor. Biz de düştük Çorumspor olarak. Biz de karşı takımların taraftarları ‘kümeye’ diye bağırdıklarında bizim de gururumuz incinmişti. Ben bunları tasvip etmiyorum. Geçen sezon taraftarlarımız maalesef bu tür söylemlerde bulundular. Bu yüzden, Kocaelispor’la dostluğumuzun ligdeki tüm takımlarla alakalı olarak seviyeli bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bazı takımlara daha çok sevebilir şehrimizin insanları, buna saygı duyuyorum ama Çorum’u her zaman, her yerde güzel temsil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık maçlarımız canlı yayınlanıyor ve başkasının üzüntüsüne sevinen bir şehir görüntüsünden uzak, insanlara örnek olarak, Türkiye’deki taraftar anlayışını değiştirecek bir yapıya bürünmemiz gerekiyor.

ÖNCELİĞİMİZ MALİ ŞAMPİYONLUK

Kocaelispor maçıyla birlikte, inşallah maç güzel geçtikten sonra önümüzde Adanaspor maçı var, Iğdır maçı var, bir ivme yakalayabiliriz umarım. Çünkü geçen sezonki kadromuzu koruduk, üstüne takviyeler yaptık. Her zaman dediğim gibi, önemli olan önce mali olarak bu ligde şampiyon olmak, sonra 1.Lig’de kalıcı olup sonra yukarıya bakabilmek. Her zaman hedefimiz bu.

MALATYA MAÇI ÖLÇÜ DEĞİL

Kocaelispor maçı çok zor olacak. Kocaelispor biliyorsunuz son 2 maçını 9 kişi tamamladı. Bize yaralı geliyorlar, psikolojik anlamda düşkün geliyorlar. Biz de lige iyi başlayamadık. Bandırma maçını da katalım, istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildiğimizi düşünmüyorum. Ama Sakaryaspor maçında güzel oynadığımızı ancak nasip olmadığını düşünüyorum. Malatyaspor maçını ölçü olarak kabul etmiyorum ama alınan 3 puan değerliydi. 3 puanın iyisi kötüsü olmaz ama oyun olarak ölçü değil” şeklinde konuştu.

KÖTÜ GÜNDE YIKILIRIZ

Son 2 yılda önemli başarılar kazandıklarını ancak en ufak bir olumsuzlukta kaosa sürüklendiklerine de vurgu yapan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Artık kavgayı değil, tartışmayı değil, birlikte olmayı öğrenelim. 2 senedir başarılı bir süreç geçiriyoruz. 1 sezon şampiyonluk, bir sezon yarı final. Bunları başarmamıza rağmen kaoslar yaşıyorsak, kötü günde hemen yıkılırız. Bu konuyla alakalı olarak hem taraftarlarımızın, hem basın mensuplarının, hepimizin elbirliği ile bazı şeyleri düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.