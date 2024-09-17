Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 4-0’lık galibiyete rağmen, ilk 5haftalar itibariyle tarihinin en kötü ikinci sezonunu geçiriyor.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.haftasında, Ankara’da karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Farklı galibiyete rağmen kırmızı-siyahlı ekip son 12 sezonun ön kötü performansını sergiledi.

2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, bu sezonların ilk 5 haftalarında aldığı sonuçlara göre en az puanı 2012-2013 sezonunda topladı. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi sonrası 4 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, en kötü ikinci performansa ise bu sezon imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 6 puan toplayarak son 12 sezonun en kötü performansını ortaya koydu.

REKOR 10 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, en çok puanı ise 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında topladı. Bu iki sezonda da 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenili alan kırmızı-siyahlı ekip topladığı 10 puanla en iyi ilk 5 hafta performansına imza attı.

Ahlatcı Çorum FK, 2013-2014 sezonunda 7, 2014-2015 sezonunda 8, 2015-2016 sezonunda 7, 2017-2018 sezonunda 9, 2018-2019 sezonunda 9, 2019-2020 sezonunda 9, 2020-2021 sezonunda 7, 2021-2022 sezonunda 9, 2023-2024 sezonunda ise 9 puan topladı.