Arca Çorum FK’nın sahasında Vanspor’la 0-0 berabere kaldığı maçta ikinci yarıda oyuna giren yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Danijel Aleksic kırmızı-siyahlı formayla ilk kez süre aldılar.

Kocaelispor’dan transfer edilen kanat-forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan 63.dakikada Samudio’nun yerine, Konyaspor’dan transfer edilen Sırp 10 numara Danijel Aleksic ise aynı dakikada Oğuz Gürbulak’ın yerine oyuna girdi.

Aleksic ve Oğulcan’ın oyuna girmesi Arca Çorum FK’nın hücum gücünü artırdı. Özellikle Oğulcan ilerisi için umut verdi.