Arca Çorum FK’nın Kocaelispor’dan transferi Oğulcan Çağlayan, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü Ümraniyespor’a attı.

Geçen sezon, Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesine 22 gol ve 8 asistle katkı sağlayan, sezonu da 1.Lig gol kralı olarak tamamlayan Oğulcan Çağlayan, Çorum FK kariyerindeki ilk skor katkısını Ümraniyespor maçında yaptı. 29.dakikada, sağdan Yusuf Erdoğan’ın ortasında kafayla topu ağlara gönderen 29 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, aynı zamanda Arca Çorum FK’nın bu sezonki ilk kafa golünü de atmış oldu.