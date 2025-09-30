Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sezona “Süper Lig” hedefiyle başlayan Arca Çorum FK, son 4 haftada yaşadığı puan kayıpları ile hem liderlik koltuğunu, hem de güveni kaybetti.

2 YIL SONRA LİDER

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 gibi net bir skorla yenerek sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Arca Çorum FK, ikinci hafta deplasmanda aldığı 3-0’lık Adana Demirspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu.

YALÇIN AYRILDI

Üçüncü hafta maçında konuk ettiği Sarıyer’i son dakika golüyle de olsa 2-1 yenerek 3’te 3 yapan Arca Çorum FK liderliğini sürdürürken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Oğuzhan Yalçın, Sarıyer maçından sonra katıldığı bir spor programında görevden ayrıldığını açıkladı.

Arca Çorum FK, Oğuzhan Yalçın’ın ayrılmasından sonra çıktığı ilk maçta deplasmanda Keçiörengücü’nü de 2-1 yenerek 4’te 4 yaptı.

MİLLİ ARA YARAMADI

Keçiörengücü galibiyetinden sonra ligde milli araya girilirken, aranın takıma yaramadığı görüldü. Kırmızı-siyahlı ekip, milli ara dönüşünde konuk ettiği Vanspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti.

İLK YENİLGİ

Vanspor beraberliğine rağmen zirvedeki yerini koruyan Arca Çorum FK, 6.hafta maçında konuk olduğu İstanbulspor’a 3-1 gibi net bir skorla boyun eğerken, sezonun ilk yenilgisini almanın yanı sıra liderlik koltuğunu da averajla Esenler Erokspor’a kaptırdı.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ DA ÇARE OLAMADI

İstanbulspor yenilgisinden sonra teknik direktör Tahsin Tam’la yollar ayrılırken, takımın başına sezona Iğdır FK’da başlayan Çağdaş Çavuş getirildi.

Arca Çorum FK, Çağdaş Çavuş nezaretindeki ilk maçında, sahasında Antalya ekibi Serikspor’la 1-1 berabere kalırken, geçen hafta da İstanbul deplasmanından 1-1’lik Ümraniyespor beraberliği ile döndü.

FUTBOL UMUT VERMİYOR

Sezona 4’te 4 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçında ise galibiyet sevinci yaşayamayan Arca Çorum FK’da rüzgâr tersine dönmüş durumda. Tahsin Tam döneminde olduğu gibi, Çağdaş Çavuş’un oynattığı futbol da eleştirilirken, Süper Lig yolunda sezon başında duyulan kayıtsız güven, yavaş yavaş sorgulanmaya başlanmış durumda.

HEDEF MANİSA MAÇI

4 haftadır galibiyet alamayan ve zirvenin 3 puan gerisine düşen Arca Çorum FK’da yeni hedef, Cuma günkü Manisa FK maçını kazanıp yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak olarak belirlenmiş durumda. Bu doğrultuda, kırmızı-siyahlı takım tamamen Manisa maçına odaklandı.