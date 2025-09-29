Mecitözü’nün ardından Ortaköy’de düzenlenen AUTOFEST etkinliği büyük bir heyecana sahne oldu.

Modofiye araç tutkunlarının oluşturduğu topluluk tarafından bu yıl ikincisi Ortaköy’de düzenlendi. Ortaköy’de ilk kez gerçekleşen etkinliğe Ortaköylü vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Modifiye araç tutkunu Levent Köşger öncülüğünde ve Ortaköy Belediyesi desteği ile gerçekleşen etkinlikte yarışmalar düzenlenirken, drift gösterileri de nefes kesti.

Etkinlikte, en güzel modifiyeli ticari araç, en güzel modifiyeli araç, en güzel modifiyeli araç ve basıklık kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Çevre illerden katılımında olduğu AUTOFEST heyetince farklı kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından araçlarına yaptıkları modifiyelerle dereceye girmeye hak kazanan araç sahiplerine kupa, destek olanlara da plaket takdim edildi.

Fuar organizasyonu Levent Köşger, her fuarda olduğu gibi Ortaköy’de düzenlenen fuarda da kendisine destek olan tüm herkese teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verirken, dirift aracına da binerek festivale destek verdi.