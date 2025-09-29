Sungurlu Belediyesi tarafından tam 14 yıl sonra düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına Sungurlulu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Akçalı Mesire Alanı’nda gerçekleşen yağlı güreş müsabakalarını Vali Ali Çağlan, MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP Çorum İl Başkanı M.İhsan Çıplak ve çok sayıda siyasi bürokrasi katıldı.

Etkinlik boyunca heyecan dolu anlar yaşanırken, Sungurlu Belediyesi’nin başarılı organizasyonu ve oluşturulan atmosfer güreş severlerden tam not aldı. Katılımcılar, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye teşekkür ederek güreşlerin yeniden hayat bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Baş kategorisinde birincilik Sinoplu pehlivan Mustafa Taş’ın olurken, başaltı kategorisinde ise Sungurlulu pehlivan Eren Kalkan birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu.