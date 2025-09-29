Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Türkiye Şampiyonası 24-28 Eylül tarihleri arasında Muğla’nın Akyaka ilçesinde yapıldı. Gençler, ümitler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu.

Çorumlu sporculardan Burak Poyraz tek genç erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, genç erkekler altın noktada Ömer Ceylan, genç kadınlar 3’lü takımlarda Ela Uysal, Buğlem Kabasakal ve Ilgın Ela Kıvrak Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya ve büyük erkekler altın noktada Mehmet Yalçın Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

Toplam 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular şampiyonada adeta Çorum rüzgarı estirirken, 5sporcu da milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Şampiyona sonunda açıklamalarda Bocce İl Temsilcisi Hakan Çıtak, Muğla’da elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade ederken, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.