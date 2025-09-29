Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Konya’da Karapınar Anadolu Leoparları takımının konuğu oldu. Konya Karapınar Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Çorum temsilcisi bu seti 25-20 kaybetti ve maça denge geldi. Üçüncü sette bu kez file dibinde hata yapmayan Kırmızı-Siyahlılar seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette seyircisinin desteğini arkasına alan ev sahibi Karapınar Anadolu Leoparlar takımı seti 25-21 kazandı ve maçı final setine taşıdı. Final setinde hata yapmayan Çorum’un efeleri seti 15-10 maçı da 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Sungurlu Belediyespor sezona 2 puanla başlarken, ev sahibi Karapınar ise 1 puanı aldı.