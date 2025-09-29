Ümraniyespor maçında Arca Çorum FK’nın tek golünü kaydeden Oğulcan Çağlayan, beraberliğin sevincini gölgelediğini ancak sezon sonuna da hedefe ulaşacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Arca Çorum FK formasıyla ilk golünü atan geçen sezonun gol kralı Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arca Çorum FK forması altında atacağım nice gollerin ilkiyle buluştuğum için tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Beraberlik sonucu sevincimizi gölgelese de bu yolun sonunda büyük hedefe ulaşacağımıza olan inancım tam.

Deplasmanda bizleri yalnız bırakmayıp gücümüze güç katan taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Sezon başında Kocaelispor’dan transfer edilen 29 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan, kırmızı-siyahlı formayla 4 maçta 238 dakika süre alırken, 1 gol attı.