Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 ve U15 Bölgesel Gelişim Ligi 11.Grup 3.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Boluspor’u konuk etti. Pazar günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilkinde U14’ler karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Kırmızı-Siyahlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 berabere ayrılarak 1 puanı almayı başardı.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U15’ler kozlarını paylaştı. Arca Çorum FK zaman zaman zorlanmasına rağmen Eyüp Eren ve Yiğit Eymen’in golleri ile maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından U14’ler puanını 7’e, U15’ler ise 6’a yükseltti.