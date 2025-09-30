İstanbul’dan 1-1’lik Ümraniyespor beraberliği ile dönen ve galibiyet özlemi 4 maça çıkan Arca Çorum FK’da izin bitti. Kırmızı-siyahlı takım, Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde, yapılan haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti. Kırmızı-siyahlı ekip kritik maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

Arca Çorum FK ile Manisa FK arasında Ekim Cuma günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.