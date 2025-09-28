Arca Çorum FK, sezon başından beri istatistikleri de yanıltıyor. Her maçta topa daha çok sahip taraf olan Arca Çorum FK, Ümraniyespor karşısında da tüm istatistiklerde rakibine üstünlük sağladı ancak bu üstünlüğü skora yansıtamadı.

Ümraniyespor maçının genelinde yüzde 68 oranında topa sahip olan Arca Çorum FK, buna rağmen gol yollarında etkisiz kaldı. Ümraniyespor ise yüzde 32 oranla oynadı.

Çorum temsilcisi, maçın genelinde rakip kaleye 16 şut attı. Bu şutların ikisi kaleyi bulurken, 4’ü isabetsiz, 10’u ise engellendi. Ümraniyespor ise 9 şut denemesinde 3 isabet kaydetti. 6 isabetsiz şutu olan İstanbul temsilcisinin engellenen şutu yok.

Arca Çorum FK’nın Aleksic’le bir topu direkten dönerken, Ümraniyespor’un direkten dönen topu bulunmuyor.

Arca Çorum FK’lı futbolcular rakip ceza sahasında 26 kez topla buluşurken, bu sayı Ümraniyispor’da 10’da kaldı. Çorum temsilcisi maç boyunca 3 korner kullanırken, Ümraniyespor kullandığı tek köşe vuruşunda golü buldu.