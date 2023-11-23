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Başkan Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında öğretmenlerimizin yetiştireceği nesillerin rol alacağının altını çizdi.

Belediye Başkanı Aşgın, yayınladığı mesajda; “Bizleri yetiştirip, bugünlere gelmemizde emeği olan, ülkemizdeki tüm evlatların yetişmesinde emeği olan ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi hayırla yâd ediyorum. Hayatta olanlarına uzun ömürler diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle; “Öğretmenlik dediğimizde aklımıza önce aşk gelir, sevda gelir, fedakârlık gelir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu ülkenin her coğrafyasında, bu ülkenin evlatları için gayret sarf eden, emek harcayan insanlar akla gelir. Onun için öğretmenliğin bir sevda boyutu vardır. Öğretmenlerimize, çocuklarımızın yetiştirilmesinde büyük fedakârlıkları, emekleri başta olmak üzere, gösterdikleri şefkat ve sevgi için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Aşgın, mesajının devamında “Öğretmenlerimizin çabası, gayreti, azmi ile çok daha iyi bir Çorum, çok daha güzel bir Türkiye ve daha iyi bir geleceğimizin olacağına en kalbi duygularımla inanıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum” görüşüne yer verdi.