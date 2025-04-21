Ankara’da öğretmen, öğle arasında tost yediği sırada boğazına yemek kaçan öğrencisini manevrasıyla kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Y.K’nin boğazına yemek kaçtı.
Arkadaşlarının sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Ümit Kargı, Heimlich manevrası uyguladı.
ÇORUM’DA 26 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI
Kargı, uyguladığı ilk yardım müdahalesiyle öğrencisinin boğazındaki yemeğin çıkmasını sağladı.
Olay anı, okul koridorundaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
26 yıl Çorum’da öğretmenlik yapan Ümit Kargı’nın 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığının İlkyardım eğitimine katıldığı öğrenildi.