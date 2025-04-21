Yarışmaya Çorum Barosu adına; Stj. Av. Seher Gül Erdal, Stj. Av. Melih Serdar Kaplan, Stj. Av. Taha Eren Uçar ve Stj. Av. Erkan Aykan katıldı. Elemelerde üstün bir performans sergileyen Çorum ekibi, finale yükselerek rakibini eledi ve Karadeniz Bölge Şampiyonu oldu.

Bu büyük başarı sayesinde Çorum Barosu’nu temsilen yarışan takım, 2025 Eylül ayında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finalleri'nde Karadeniz Bölgesi’ni temsil etme hakkı kazandı.

Çorum Barosu, yarışmada görev alan tüm stajyer avukatları başarılarından dolayı tebrik ederken, yarışma sürecinde emek veren tüm avukatlara ve organizasyona ev sahipliği yapan Amasya Barosu’na teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK