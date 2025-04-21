Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği İngilizce programı son sınıf öğrencisi Ümit İpek, Trabzon’da kaldığı öğrenci evinde yaşamına son verdi.

1999 Çorum doğumlu olan ve Konaklar Mahallesi'nde ikamet eden Ümit İpek'in, evinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı olayı duyan dedesinin ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Tuğlu Köyü'nden gelme Hacettepe Mahallesi'nde ikamet eden Hasan ve Satı Karlı’nın torunları Ümit İpek'in cenazesi dün Dörtyol Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.